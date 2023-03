Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve sono guai”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 30 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, apre con la Juventus. Lunedì Chiné chiude le indagini sul caso stipendi: in arrivo nuovi deferimenti. Juve, sono guai. Un processo senza fine, ma la Uefa pretende tempi rapidi. In basso. Domenica primo atto di Napoli-Milan. Kvara-Leao lo scudetto si vince a sinistra. Totti: "Mourinho è la chiave della Roma". In basso guai Inter: Calha rilancia Brozovic. Firenze, scandalo Franchi. Stop dall'Unione Europea. Mancini torna sull'esclusione di Zaccagni e Zaniolo. Infortunio per il turco, i nerazzurri di affidano al croato. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).