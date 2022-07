Prima pagina Corriere dello Sport: “Abraham: ‘Io e Dybala senza gelosia’”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 29 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Tammy Abraham, centravanti della Roma di José Mourinho, che pregusta già una super coppia in attacco con il nuovo arrivato, Paulo Dybala. Intanto, domani sera in Israele, amichevole per i giallorossi contro il Tottenham Hotspur di Antonio Conte.