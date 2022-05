Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan U.S.A.”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 21 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 21 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della cessione del Milan. Il fondo Elliott, proprietario del club rossonero dal luglio 2018, infatti, sta per vendere le quote di maggioranza del Diavolo ai connazionali statunitensi di RedBird Capital Partners: costo dell'operazione, 1,3 miliardi di euro, con Elliott che resterà, però, in minoranza all'interno della società.