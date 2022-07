Prima pagina Corriere dello Sport: “Un pieno di Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 9 luglio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 9 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della Juventus, che ha preso anche Paul Pogba, francese classe 1993, dopo Angel Di Maria, argentino classe 1988. Trafiletto in basso dedicato ad Alessio Romagnoli, classe 1995 che ha lasciato il Milan e che sembra abbia trovato un accordo con la Lazio per trasferirsi.