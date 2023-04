Prima pagina Corriere dello Sport: “Schiaffo al Napoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 3 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi apre con la Serie A. Schiaffo al Napoli. Campionato spettacolare: Spalletti scivola in casa, Sarri insegue a - 16. Crollo improvviso: il Milan domina al Maradona e ora è terzo. Doppietta di Leao, a segno anche Diaz e Saelemaekers. Lazio sempre più seconda: vince a Monza con Pedro e Sergej. A destro. Corsa Champions. Wijnaldum spinge Mou: presa l'Inter. In basso si chiude con gli altri sport. MotoGP, in Argentina vince l'altra Ducati. Bagnaia giù, Bezzecchi sorpasso Mondale. Sinner, finale stregata, ma torna in top 10. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).