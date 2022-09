Prima pagina Corriere dello Sport: “Brutta e cattiva”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 1° settembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 1° settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri. Una squadra 'brutta e cattiva' quella che, all'Allianz Stadium, fa fuori lo Spezia per 2-0. Reti di Dušan Vlahović e Arkadiusz Milik.

Soltanto due pareggi, 1-1, per il Napoli, impegnato in casa contro il Lecce, e per la Lazio, di scena sul campo della Sampdoria. Quando manca, quindi, Atalanta-Torino (vincendo una delle due, entrambe a quota 7 punti, potrebbe andare in testa alla classifica), comanda per ora la Roma di José Mourinho in Serie A.

Oggi ultimo giorno del calciomercato estivo 2022 e il Milan sorprende tutti: oltre Aster Vranckx del Wolfsburg, prende in prestito con diritto di riscatto anche Sergiño Dest del Barcellona. Questo per ovviare al lungo stop di Alessandro Florenzi per infortunio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 1° settembre 2022