Prima pagina Corriere dello Sport: “Championato”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 1 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi apre con la giornata di Serie A. Championato. Strepitosa ripartenza: oggi Inter-Fiorentina e Juventus-Verona. Domani Napoli-Milan. 3 su 4 per l'Europa salvaconti. Inzaghi con Brozo. Allegri punta su Kean, Di Maria in panchina. Al centro la Roma. Il suo canto gregoriano è per i romanisti. E padre Mou benedice i tifosi. A destra. Osimehn fuori due settimane. C'è Simeone in attacco. Caso plusvalenze, Spurs, paratici si autosospende. Boom cmmmisioni, 205, 7 milioni nel 2022. Si chiude con la MotoGP. L'Arpilia è l'anti Ducati. F1, domani alba Ferrari. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).