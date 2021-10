Prima pagina Corriere dello Sport: la Lazio è partita. Ko del Napoli

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 1 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 1 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, mette in evidenza della Lazio in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Perde a sorpresa il Napoli di Luciano Spalletti contro lo Spartak.