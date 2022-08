Prima pagina Corriere dello Sport: “Raspa, 33 milioni”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli, molto vicino a chiudere l'affare Raspadori per una cifra intorno ai 33 milioni di euro. Sempre riguardo il mercato, la Juventus aspetta oggi Kostic ed è pronta a chiudere per Depay, mentre Fagioli ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri per altri quattro anni. Poco sotto il Milan, che avrebbe trovato l'accordo con Tomori per il rinnovo fino al 2027. Di fianco viene riportato il successo in Supercoppa del Real Madrid contro l'Eintracht Francoforte per 2-0. In conclusione il focus sui nuovi calciatori arrivati in Serie A. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).