Pioli traccia la strada: “Obiettivo fare più punti possibili fino alla sosta”

'Tuttosport' riporta oggi in edicola le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli: ecco i suoi passi più importanti

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli. Tanti i temi trattati dall'allenatore rossonero, tra cui anche il rinnovo del contratto con il Milan: "Come nei matrimoni c'è solo da rinnovare le promesse, poi non so se sarà tra un mese o due, non sarà un problema. Ci conosciamo sempre meglio e abbiamo tante sfide da affrontare insieme", ha detto l'allenatore campione d'Italia, sul quale il Milan potrà esercitare il rinnovo fino al 30 giugno del 2024. Nonostante ciò, non è da escludere che durante la pausa Mondiale si possa arrivare ad un accordo che preveda di andare oltre il 2024.

Riguardo la partita di questa sera contro il Torino, Pioli ha presentato così la sfida: "Sicuramente presente molte difficoltà, non ci abbiamo giocato tantissimo tempo fa: malgrado eravamo in buone condizioni l'anno scorso non siamo riusciti a superare il Torino. Ma affrontare Juric è sempre stimolante. Vogliamo dare continuità, i campionati si vincono con continuità, risultati, strisce di risultati il più lunghe possibili. Sarà un campionato equilibrato nelle posizioni di vertice. Fare bene domani (oggi, ndr) è importante".

Manca poco alla sosta dedicata al Mondiale e il Milan vorrà conquistare più punti possibili da qui al 13 novembre: "Per cercare di confermarci dobbiamo fare più punti possibili. Al 13 novembre non credo sarà determinante essere primi o secondi, ma fare più punti possibili. Per vincere bisogna ad arrivare ad 85 punti almeno, che sono tanti. Abbiamo perso solamente con il Napoli, continuo a pensare immeritatamente: ma dopo siamo stati molto bravi ad inanellare 4 vittorie consecutive".

Durante la conferenza stampa, spazio anche ad una risposta sulle condizioni di Mike Maignan: "E' qui, si sta curando da noi. Lunedì avrà un'altra valutazione e allora stabiliremo quando sarà possibile farlo rientrare". L'obiettivo del Milan è quello di averlo a disposizione alla ripresa del campionato e di evitare un recupero forzato in vista del Mondiale. Ecco dove vedere Torino-Milan in diretta tv o in streaming.