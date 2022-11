Pioli, premio Gentleman dedicato a Gigi Simoni: le info sulla cerimonia

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Stefano Pioli , allenatore del Milan , sia il vincitore della seconda edizione del premio di allenatore Gentleman , dedicato alla memoria di Gigi Simoni . Il tecnico rossonero ha ottenuto il maggior numero di voti da parte di tutti i suoi colleghi.

Milan, Pioli allenatore Gentleman della stagione 2021-2022

La cerimonia di premiazione è in programma lunedì 5 dicembre, alle ore 18:00, in Via Rosellini a Milano. Ci sarà il Presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, oltre che l'organizzatore del Premio Gentleman Fair Play, Gianfranco Fasan e la famiglia dell'indimenticabile allenatore ex anche dell'Inter.