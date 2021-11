Pioli, ingaggio di molto inferiore rispetto ai suoi colleghi: la differenza

Stefano Pioli, allenatore del Milan, guadagna molto meno rispetto ai colleghi dei Top club di Serie A. Ecco le differenze

Stefano Pioli, subentrato a Marco Giampaolo nell'ottobre 2019, è sicuramente uno dei principali attori protagonisti della risalita del Milan. Dal lockdown in poi, i rossoneri hanno iniziato un processo di crescita evidente che non ne vuole sapere di arrestarsi. 'La Gazzetta dello Sport', a proposito di Pioli, fa un'osservazione molto interessante che riguarda gli ingaggi dei suoi colleghi illustri in Serie A. Non è difficile notare la differenza tra l'allenatore rossonero con Luciano Spalletti, che sfiora i 4 milioni di stipendio e con Simone Inzaghi, che percepisce più di 4 milioni. Non c'è assolutamente partita con Massimiliano Allegri, che può contare su un ricco ingaggio di 8 milioni. Stefano Pioli, infatti, ne guadagna circa 2.