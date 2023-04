Pagelle Napoli-Milan 0-4, i voti della Gazzetta: “Leao ispirato”

Le pagelle di Napoli-Milan 0-4 della 28^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

L'allenatore, Pioli . Manda Bennacer a fare il 10 e diventa un rebus per Spalletti: non la prima volta. Che serata. Un particolare: il recupero palla, sempre perfetto. Voto: 8.

Il migliore, Leao. Ispirato: se si diverte, gioca in quartine e terzine. Il terzo gol è da campione, il movimento per l'1-0 da mal di testa per tutte le difese. Voto: 8.