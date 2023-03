Milan, nuovo stadio all’ippodromo? Ipotesi di ‘accordo di programma’

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla realizzazione del nuovo stadio del Milan . Ieri, infatti, Gerry Cardinale , proprietario del club rossonero, ha incontrato - insieme all'amministratore delegato del Diavolo, Giorgio Furlani - prima il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala e dopo il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana .

L'ultimo incontro non a caso, secondo il quotidiano generalista. L'area dell' ippodromo La Maura , nella quale si sta concentrando l'interesse del Milan per costruire il suo nuovo stadio tutto rossonero, rientra nel Parco Sud di Milano , che sta diventando una zona di competenza regionale .

L'ipotesi è quella di firmare un 'accordo di programma' tra Milan, Comune di Milano e Regione Lombardia . Un meccanismo, questo, che consente di andare in variante , superando i vincoli sulle licenze edilizie . Insomma, si sta lavorando nella direzione illustrata ufficialmente martedì da Furlani, con il Presidente Paolo Scaroni , a Sala nel summit di Palazzo Marino .

Non cambia i programmi, secondo il 'CorSera', neanche il comunicato della Snaitech , proprietaria attuale dell'area dell'ippodromo, che ha ricordato di aver firmato " un accordo preliminare di vendita " con F3A green , le cui condizioni sono la realizzazione di due nuove piste e servizi per il trotto .

Il Milan, quindi, inizia ad approfondire lo studio dell'area La Maura per costruire il nuovo stadio. Questo è diventato il tavolo principale del gioco. Anche perché Emanuela Carpani , sovrintendente alle Belle Arti, ha ricordato che sull'area di San Siro non ci sia un vincolo - paesaggistico o culturale - al momento. Ma potrebbe scattare dal 2025 , ai 70 anni dalla costruzione del secondo anello .

Un altro ostacolo che, di fatto, invoglia la proprietà del Milan a non perorare la causa del nuovo stadio con l'Inter in quella zona lì. E i nerazzurri ora che faranno? Il Presidente nerazzurro Steven Zhang è irritato. Considera uno sgarbo, secondo il 'Corriere della Sera', che Cardinale non l'abbia ancora incontrato.