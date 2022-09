Nuovo San Siro, Scaroni e Antonello in coro: “Necessario lo stadio di proprietà”

Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, e l'a.d. dell'Inter, Alessandro Antonello, si sono espressi sulla realizzazione del nuovo stadio

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', riporta le dichiarazioni rilasciate alla 'rosea' da parte di Paolo Scaroni. Il Presidente del Milan si è espresso in questo modo in merito alla realizzazione del nuovo stadio dei due club che, inevitabilmente, comporterà l'abbattimento dell'attuale 'Meazza': "Avere uno stadio moderno è essenziale per la crescita e l’evoluzione dei due club e di tutto il calcio italiano. Occorre colmare il gap tra la Serie A e le grandi leghe d’Europa, prima tra tutte la Premier League, dove i ricavi da stadio rappresentano uno dei principali fattori di crescita di questi anni".

Ricavi da 120 milioni di euro

La 'rosea', inoltre, riporta quanto scritto nel dossier preparato per l’imminente dibattito pubblico Milan e Inter stimano che il nuovo San Siro porterà a un incremento dei ricavi pari a 120,4 milioni di euro, 'di cui 80 dal comparto stadio e 40 dal comparto plurivalente', da dividere tra nerazzurri e rossoneri. Una bella cifra, che andrà poi tarata con la necessità di rientrare delle spese. Va ricordato, infatti, che i due club per coprire il 90% dell’investimento chiederanno un finanziamento a 30 anni e che in questo tempo stimano di rientrare di tutti i costi.

Stadio, le parole dell'a.d. Antonello

Anche l'Amministratore Delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato del nuovo stadio: "In assenza di infrastrutture e nuovi stadi, difficilmente Inter, Milan e il calcio italiano possono tornare a competere ad alti livelli. Lo stadio può garantire ricavi addizionali. Ci sarà un dibattito pubblico, dopo la Giunta esprimerà il suo parere e ci auguriamo di procedere alla stesura del progetto esecutivo, per poter partire con i lavori. Purtroppo l’età media degli stadi italiani è tra i 60 e i 70 anni, per cui è indispensabile procedere ad un rinnovo delle infrastrutture. Stiamo facendo non solo un progetto stadio, ma anche un centro di attrazione polivalente del quale la città di Milano deve beneficiare".

"San Siro leggendario, ma..."

Infine, a gran voce, sia Scaroni che Antonello hanno parlato così dell'attuale Stadio 'Meazza': "La leggenda di San Siro è dovuta

a Milan e Inter, le due grandi squadre che ci hanno giocato e lo hanno reso iconico con i loro successi. Se vogliamo che questa leggenda si tramandi nel tempo, Milan e Inter devono poter disporre di uno stadio moderno, in grado di aumentare spettatori e ricavi: solo così il calcio milanese potrà crescere e competere in prima fila anche a livello internazionale". Stadio, il 'Meazza' verrà demolito: spazio al nuovo impianto nel 2027.