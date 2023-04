Napoli-Milan, e se si andasse ai rigori? Gli scenari | NEWS

Napoli-Milan, e se si andasse ai calci di rigori?

Il Napoli, si legge, si è allenato nell'eventualità di arrivare ai calci di rigore. La rosea stila la possibile lista dei tiratori: Kvaratskhelia, Zielinski, Politano, Osimhen e Di Lorenzo. Per quanto riguarda il Milan, si parte dal portiere. Maignan ha delle medie straordianarie: solo 33 gol subiti su 51 rigori. Una certezza, meno per quanto riguarda i tiratori. Giroud è uno specialista, ma dietro di lui ci sarebbero molto dubbi. Theo Hernandez e Brahim Diaz sarebbero i primi due candidati a batter un rigore, dietro poi molti dubbi, anche perché bisognerà vedere chi sarà in campo alla fine del secondo tempo supplementare. Napoli-Milan, potrebbe essere anche decisa dai calci di rigore. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Non si spegne la fiamma? Occhio al vecchio pallino