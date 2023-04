Napoli-Milan, la moviola di Gazzetta: “Lozano più rigore che no”

Napoli-Milan, la moviola de La Gazzetta dello Sport

Al minuto 20 pt, giusto il penalty che viene assegnato al Milan per fallo di Mario Rui a Leao: sulla battuta di Giroud, due uomini del Napoli (nel frame in alto) "invadono" l'area ma è dirimente il "piede sul terreno" di chi poi entrerà in possesso, cosa che Juan Jesus (che poi spazza la ribattuta di Meret) non ha. Quindi, niente ripetizione dovuta. Al 36' Leao entra in scivolata su Lozano: poca palla, molto piede. Marciniak non dà rigore e il Var lo spalleggia perché conta anche la valutazione da campo: ma è più rigore che no, anche per l'entrata imprudente del milanista. Ripresa: a nove minuti dal 90° un cross dalla destra di Di Lorenzo (che poco prima ha rischiato "molto" il 2° giallo) viene intercettato da Tomori: i dubbi ci sono ma non è sbagliato assegnarlo.