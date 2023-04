Napoli-Milan, la carica del Maradona: clima infernale

Lo stadio Maradona, si legge, sarà degno del nome che porta. Oltre cinquantamila spettatori e il record stagionale firmato con l'Ajax che scricchiola. Una partita storica, la prima del club e della città a questi livelli; una partita che vale la semifinale e anche uno spettacolo da ricordare: dopo aver ristabilito la serenità nel corso dell'incontro andato in scena sabato tra De Laurentiis e i rappresentanti del tifo organizzato, il messaggio diffuso attraverso un comunicato è che lo stadio si presenterà come un tempio infernale (testuale). Ieri sera De Laurentiis, che nelle prossime ore volerà a Los Angeles, ha incontrato di nuovo i tifosi per un aperitivo.

Ieri a Napoli è stata segnalata la presenza di un gruppetto di tifosi del Feyenoord, la squadra che giovedì all'Olimpico affronterà la Roma nel ritorno dei quarti, su invito dei colleghi napoletani. Una decina o poco più, ma pur sempre ombre sul divieto di trasferta per gli olandesi in transito verso la Capitale. Alcuni hotel romani hanno ricevuto prenotazioni sospette dai Paesi Bassi e dopo la vicenda violenta degli ultras dell'Eintracht la soglia di attenzione è cresciuta. «Non c'è preoccupazione», dice il capo della Polizia, Lamberto Giannini. «Siamo in continuo contatto con le autorità d'Olanda e con Federalberghi: si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa situazione».