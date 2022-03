Napoli-Milan, Leao alla ricerca di altre magie | Serie A News

Rafael Leao, attaccante rossonero, arma in più per Napoli-Milan? Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, spera vivamente di sì. Il punto

Daniele Triolo

Rafael Leao giocherà titolare, come esterno sinistro d'attacco, anche stasera in occasione di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. È a lui, soprattutto, oltre che ad Olivier Giroud, che il tecnico Stefano Pioli si affiderà per cercare di scardinare la retroguardia della squadra di Luciano Spalletti.

Hanno parlato di Leao sia 'La Gazzetta dello Sport' sia il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Questo perché il talento lusitano, classe 1999, negli ultimi tempi si è finalmente tolto di dosso l'etichetta di talento inespresso. Ha segnato, per esempio, giù di più rispetto alle precedenti due stagioni (già 8 gol e 4 assist solo in Serie A) e promette di poter fare ancora più male ai portieri avversari.

Gli manca, però, ancora un gol di quelli pesanti, da ricordare a lungo. Un po' come la doppietta che Olivier Giroud ha messo a segno nel derby di ritorno in campionato. Ecco perché Napoli-Milan del 'Maradona' sarà una tappa fondamentale per Leao, oltre che per l'intera squadra rossonera.

Il numero 17 del Diavolo rappresenta, al momento, la principale arma di mister Pioli. Il quale ha intenzione di puntare molto sulla velocità di Leao, e sulle sue qualità nel giocare di rimessa, per colpire il Napoli con ficcanti contropiede. Il piano partita del Milan sortirà effetto? La risposta dal big match della prima serata. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>

