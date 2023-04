Napoli-Milan, attacchi a confronto: Krunic la carta di Pioli

Napoli-Milan, attacchi

Senza Osimhen, si legge, il Napoli perde attacco alla profondità, Simeone è un giocatore diverso. Ma il Napoli ha già provveduto ad anestetizzare la sofferenza per l’assenza del suo centravanti, lo ha fatto giocando in larghezza per chiudere nel mezzo dall’area, ha esaltato le accelerazioni dei propri esterni . O altrimenti appoggiarsi su Kvara, quello degli uno contro uno, quello del rigore strappato a San Siro, quello che è l’altra faccia di Osi o il suo piede destro.