Monza, Galliani torna da ex a ‘San Siro’: lacrimuccia e abbracci con Maldini

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si è soffermato sulla presenza a 'San Siro' di Adriano Galliani in occasione della partita tra Milan e Monza . Nessuno striscio esposto dai tifosi rossoneri, ma il legame tra il Milan, Berlusconi, Galliani e Braida è indissolubile. Ieri il Presidente dei brianzoli non era presente a 'San Siro' per impegni politici, mentre era sul luogo il 'condor'. Visibilmente commosso, non ha negato che gli sia scappata anche una lacrimuccia.

Belli gli abbracci con Paolo Maldini prima del fischio d'inizio e non ha nemmeno negato il fatto che sia stato 'difficile' andare nello spogliatoio giusto. Già, come potrebbe esserlo per uno che in 31 anni di Milan è sempre andato dentro lo spogliatoio rossonero? E' stato come in un film per Galliani. "Questa è una grande emozione, il risultato non conta. E’ incredibile aver portato il Monza dalla Serie C alla Serie A. Un’eventuale esultanza? Spero di riuscire a non muovere un muscolo. La lacrimuccia l’ho già fatta prima, quando ero con Braida e Maldini. Paolo è la storia del Milan, è giusto che porti avanti da dirigente i colori rossoneri. Questa per me non è una partita di calcio, è la mia vita che mi sta passando davanti. Quando entravo a San Siro da dirigente del Milan, chiedevo sempre il risultato del Monza", ha detto prima del calcio d'inizio. Milan, schiantato il Monza 4-1: Diaz super, Origi e Leao incidiono.