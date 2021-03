Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (25/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, parla della volontà di Cristiano Ronaldo di restare alla Juventus anche nella prossima stagione. L'attaccante portoghese, però, chiede garanzie: vuole che venga allestita una grande squadra. In alto, sotto la testata, parte il viaggio dell'Italia di Roberto Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Stasera, ore 20:45, a Parma sfida all'Irlanda del Nord. Nel riquadro verticale si parla di Inter, con il gol di Romelu Lukaku nel Belgio e con Antonio Conte che, adesso, chiede anche quello di Christian Eriksen con la Danimarca. Poi del calciomercato del Milan, con le operazioni Gigio Donnarumma e Fikayo Tomori su tutte. Infine, intervista a Gonzalo Villar, spagnolo della Roma.