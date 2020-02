Milan-Torino, da Milanello assicurano: Ibrahimovic sta bene

VERSO MILAN-TORINO – Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, da Milanello assicurano che le condizioni di Zlatan Ibrahimovic sono buone. Lo svedese sarà regolarmente in campo questa sera contro il Torino per la terza partita in appena 9 giorni. Nonostante alcuni piccoli acciacchi, Ibra stringerà i denti. La sua presenza in campo è troppo importante e ha già ampiamente dimostrato quanto faccia la differenza. Il modulo di Pioli sarà lo stesso delle ultime 2 uscite: il 4-2-3-1. Uno schieramento che calza a pennello per gli uomini che il tecnico emiliano ha a disposizione>>>

