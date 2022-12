Milan, Tonali è una stella da Scudetto: guiderà la rincorsa al Napoli

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, non ha preso parte ai Mondiali ma ha voglia di difendere il titolo tricolore del 2022. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan che, come si ricorderà si era infortunato nel corso dell'amichevole internazionale di Tirana tra Albania e Italia. Aveva toccato il suo ultimo pallone nel contrasto aereo che gli aveva causato un infortunio: una violenta capocciata in terra, per fortuna senza conseguenze.

Milan, Tonali leader a centrocampo — La 'rosea' ha ricordato come Tonali, di fatto, sia il faro della mediana del Milan di Stefano Pioli: il tecnico rossonero ha spesso cambiato l'impostazione del suo centrocampo, a due o a tre, con Ismaël Bennacer o senza. Al centro del progetto del Diavolo, però, Tonali c'è stato sempre.

Lucido, ma allo stesso tempo ricco di agonismo, Tonali a 22 anni gioca come fosse un veterano. Questa consapevolezza delle sue capacità, di fatto, lo rende il leader lì in mezzo. Quando gioca con il Milan, lo fa anche spinto dal cuore: ha sempre tifato per i rossoneri e ora che sul petto brilla il triangolino tricolore, scende in campo con ancora più orgoglio.

Tifa Milan, difenderà lo Scudetto con orgoglio — Per 'La Gazzetta dello Sport' c'è da scommettere come Tonali abbia una voglia matta di difendere quello Scudetto del Milan. Da lui e con lui partirà la rincorsa al Napoli capolista per la rimonta in classifica.