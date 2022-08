Milan, Tomori pronto al rinnovo. E per il centrocampo piace Lokonga

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul futuro di Fikayo Tomori . Come riporta il quotidiano romano, ieri c'è stato un incontro durato più di tre ore, a Casa Milan, tra gli agenti del giocatore e il club rossonero. Si è discusso del rinnovo del contratto dell'ex calciatore del Chelsea e si sono fatti dei passi in avanti per arrivare quasi alla fumata bianca. Servirà un altro incontro per la quadra finale, poi ci sarà tempo anche per l'annuncio ufficiale. Tomori prolungherà il suo attuale contratto di altri due anni, quindi fino al 2027, e avrà un aumento di stipendio che passerà dagli attuali 2 milioni netti a 3.5 milioni. Un altro giocatore che presto rinnoverà il suo contratto sarà Rade Krunic , calciatore assai prezioso e apprezzato da Stefano Pioli per la sua duttilità.

Intanto il Milan è alla ricerca di un difensore e di un centrocampista. Secondo il 'CorSport', da Parigi arrivano dei buoni segnali riguardanti Abdou Diallo, con il Diavolo che spera sempre di acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Intanto a centrocampo è tornato in auge un nome che piaceva parecchio l'anno scorso: Sambi Lokonga. Acquistato per circa 20 milioni dall'Arsenal, il belga classe '99 non ha trovato grande spazio nei 'Gunners' e starebbe valutando di trasferirsi altrove. Non sarà una trattativa facile, ma è un calciatore che al Milan piace. Così come piace Onyedika, che in comune hanno spiccate doti difensive oltre all'agenzia di procuratori. Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.