Milan, che spinta dai tifosi! Contro l’Udinese ci saranno 70mila spettatori

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sulla presenza dei tifosi allo Stadio di 'San Siro' per assistere a Milan-Udinese. La gara, in programma sabato pomeriggio alle 18.30, inaugurerà la stagione 2022-2023 e sarà proprio la squadra di Stefano Pioli, campione d'Italia in carica, a dare il via ad una stagione che si presume entusiasmante. E a proposito di entusiasmo, non possono che esserlo i tifosi rossoneri, i quali accoglieranno i loro campioni con una presenza massiccia sugli spalti.