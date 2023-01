Milan, Thiaw può aspettare: c’è tempo per la sua crescita

Malick Thiaw, si legge, ha preso i titoli dei giornali dopo Verona-Milan,un finale di partita che ha premiato il Milan. Thiaw, entrato per difendere il risultato, salvò due volte sulla linea. Quasi tre mesi dopo, la sua crescita resta lenta, graduale: quattro partite in A, nessuna in Champions perché è fuori lista. Pioli due sere fa ha fatto entrare Gabbia, non lui, per difendere a tre e, considerato il fisico di Malick, forse può avere un rimpianto. Thiaw è parte del Milan perché è stato acquistato a titolo definitivo e può permettersi di imparare da Kalulu, Tomori, Kjaer e Gabbia. Domani non ci sarà in Coppa Italia per squalifica. Calciomercato Milan – L’appello di Pellegatti: “Cercate un attaccante” >>>