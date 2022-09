Milan, Theo Hernández recupera per Chelsea e Juventus? Le ultime news

Theo Hernández, terzino del Milan, ha uno stiramento del muscolo lungo adduttore destro. Può tornare in campo sabato 8 ottobre in campionato

Daniele Triolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina si è occupato di Theo Hernández, terzino del Milan, rientrato due giorni fa in Italia dalla Nazionale francese. Il difensore non prenderà parte, infatti, alle prossime due partite della Francia, contro Austria e Danimarca, valevoli per la Nations League, per via di un infortunio muscolare.

Theo Hernández ha svolto ieri mattina gli esami strumentali con il Milan. Gli accertamenti hanno confermato, di fatto, la prima diagnosi fatta dai medici della Nazionale: stiramento del muscolo lungo adduttore destro. Il giocatore, come annunciato dal club rossonero, sarà nuovamente valutato tra una settimana.

Milan, le condizioni di Theo Hernández e le ipotesi sul rientro

Tuttavia, come riferito dal quotidiano torinese, non sembra esserci preoccupazione per il suo ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali. Probabile che, per dargli qualche giorno in più di lavoro specifico il tecnico Stefano Pioli ed il suo staff gli risparmino Empoli-Milan di sabato 1° ottobre in campionato.

Il focus è quello di avere Theo Hernández a disposizione per Chelsea-Milan di mercoledì 5 ottobre a 'Stamford Bridge' in Champions League e, successivamente, per Milan-Juventus di sabato 8 ottobre in campionato nonché per il ritorno contro i 'Blues' in Champions, in programma a 'San Siro' martedì 11 ottobre.

Alla ripresa del campionato, quindi, a Empoli, potrebbe toccare a Fodé Ballo-Touré, reduce dalle due amichevoli con il suo Senegal, ritrovare una maglia da titolare. Seppur intorno a Theo non si facciano previsioni, ha commentato 'Tuttosport', la prima sensazione filtrata è quella di uno scampato pericolo.

Molto, in merito alla sua tabella di marcia verso il rientro in campo nelle gare indicate qui sopra, poi, passerà dalle sensazioni che lo stesso Theo Hernández avrà a livello fisico oltre ai responsi degli esami di controllo in programma martedì prossimo.