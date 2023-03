Theo Hernández, il tocco magico del Milan: è di nuovo determinante

Theo Hernández, difensore del Milan, è tornato a segnare contro l'Atalanta. È tornato a spingere sulla fascia come ai bei vecchi tempi

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, terzino sinistro del Milan che ha riacceso - finalmente - i motori ed è tornato a sprintare come nei mesi passati. A gennaio il francese si è fermato per un lungo pit-stop, ma ora ha ripreso a correre e tutto il Diavolo - in maniera evidente - ne sta beneficiando.

Da quando Theo Hernández veste la maglia del Milan non aveva mai attraversato un mese difficile come quello di gennaio. Gli effetti della finale dei Mondiali in Qatar persa dalla Francia contro l'Argentina si sono fatti sentire. Sia dal punto di vista atletico sia mentale.

Milan, Theo Hernández è tornato devastante — Theo, di fatto, è tornato con le pile scariche. Mister Stefano Pioli, come da sua stessa ammissione, gli avrebbe consentito un rientro in campo più soft se non fosse stato costretto a gettarlo subito nella mischia per via di numerosi infortuni in difesa. L'ex Real Madrid ha quindi pagato il tutto con delle prestazioni non all'altezza della sua forza.

La lenta ripresa di Theo Hernández, ha evidenziato il quotidiano romano, è arrivata a febbraio, con il cambio modulo, quando il Milan è passato al 3-4-2-1 e lui ha alzato il suo raggio di azione, giocando a centrocampo. È tornato a sprigionare tutta la sua potenza. Emblematica, in questo senso, la rete contro l'Atalanta, realizzata con la complicità del palo e del portiere Juan Musso.

Si è ripreso il Milan in concomitanza con la sua rinascita — Una bomba al volo ad oltre 104 km/h! Una sassata liberatoria per Theo che, come si ricorderà, già l'anno passato aveva punito la 'Dea' con una rete fantastica, il gol più bello del passato campionato: una progressione palla al piede di oltre 70 metri prima di concludere con una rasoiata nell'angolo basso alla sinistra di Musso.

Si è rialzato Theo Hernández, si è ripreso il Milan. L'assist del numero 19 per il gol di Olivier Giroud era servito per battere il Torino a 'San Siro'. Da lì, altre tre vittorie tra Serie A (Monza e Atalanta) e Champions League (Tottenham). Contro gli 'Spurs', nella partita di andata degli ottavi di finale, Theo era stato determinante nello sviluppo dell'azione per il gol di Brahim Díaz. Milan, dove fare il nuovo stadio? Le opzioni sul tavolo >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!