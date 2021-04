Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (30/04/2021)

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 30 aprile de 'La Gazzetta dello Sport', 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport'. In primo piano in casa Milan la partita di domani contro il Benevento: Inzaghi per la prima volta a San Siro come avversario.