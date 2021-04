Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (28/04/2021)

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, in edicola oggi 28 aprile 2021. Spazio alla grande lotta per la Champions League, con 5 squadre per 3 posti utili. Per il Milan, ecco le '5 giornate di Pioli', con il futuro (anche dello stesso tecnico) che passa proprio da qui. Ieri intanto è andata in scena la semifinale d'andata di Champions League tra Real Madrid e Chelsea: 'Blues' che si sono conquistati un piccolo vantaggio grazie ad un buon 1-1 esterno.