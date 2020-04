Ecco le prime pagine di oggi, martedì 28 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano i dubbi sulla ripresa della Serie A, con il Governo frena su un eventuale ritorno in campo. Sul fronte Milan, invece, spazio ad Ante Rebic: l’attaccante ripercorre la sua prima stagione in rossonero. A tra poco per la rassegna stampa completa.

