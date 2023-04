Stadio Milan, avanti con ‘La Maura’: Scaroni incontra Sala

Stadio Milan, Scaroni incontra Sala

Avanti con La Maura, si legge, di cui il presidente Scaroni e il sindaco di Milano Sala hanno discusso anche ieri, se si potrà seguire una scaletta veloce e passare alla svelta alla fase esecutiva. Ieri si è scritto un nuovo capitolo: prima di partecipare all'assemblea di Lega del mattino, Scaroni ha incontrato Sala a Palazzo Marino. Un appuntamento veloce in cui il presidente rossonero ha aggiornato il sindaco sui passaggi che porteranno il club a presentare un progetto per l'area dell'ex ippodromo. E' il secondo vertice in otto giorni, dopo quello di giovedì scorso a cui aveva partecipato anche Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, fondo proprietario del Milan. Presto il Milan presenterà a Sala un rendering più definito: le parti si sono già accordate per rivedersi a breve. Le alternative fuori comune restano Sesto, San Donato, e altre eventuali opzioni non ancora svelate.