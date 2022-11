Milan-Spezia, sarà Paolo contro Daniel: primo Maldini rivale dal 1967

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Milan-Spezia come 'affare di famiglia'. Sì perché questa sera Daniel Maldini ritornerà a San Siro da avversario dopo aver vinto lo scudetto con il suo club del cuore. Il club della sua famiglia, appunto. Ma non è il primo della dinastia a giocare contro i rossoneri nella scala del calcio. Salendo sulla macchina del tempo e fermandoci al 1967 si nota un calciatore del Torino, che sembra Paolo Maldini, in piedi insieme alla squadra granata. Si tratta ovviamente di Cesare , che rappresenta l'unico Maldini a sfidare il Milan nella storia.

Paolo contro Daniel

Ma stasera si vedrà un ulteriore inedito: Maldini contro Maldini nello stadio della loro vita. Paolo assisterà alla partita dalle tribune, Daniel, seppur non dal primo minuto, dovrebbe calcare il prato che fino a qualche mese fa gli era amico. Questa sera qualche brivido arriverà e al direttore tecnico del Milan ritorneranno in mente le sue parole dopo lo scudetto: "Ci siamo dati un cinque un po' sfuggente. Il giorno dopo ci siamo visti in salotto. Gli ho detto 'Daniel, complimenti'. Ed è finita lì". Questa volta, però, sarà la prima volta che non si augurerà un gol del figlio.