Milan-Spezia, il Diavolo di lunedì è spesso un rullo compressore / News

Tante statistiche interessanti sul Milan in vista della gara contro lo Spezia, valida per la 22^ giornata di Serie A. Rossoneri in formissima di lunedì

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha riportato qualche statistica interessante che riguarda il Milan. Contro lo Spezia Stefano Pioli vuole calare il poker dopo le vittorie contro Empoli, Roma e Venezia e lo ha fatto segnando sempre almeno tre reti. L’ultima volta che ha realizzato più di due gol in più gare consecutive in Serie A è stata nel novembre 2011, quando arrivò a cinque. Il Diavolo a San Siro è molto difficile da battere: in questa stagione ha collezionato sette vittorie, due sconfitte (Sassuolo e Napoli) e un pari nel derby contro l’Inter.

Poi ci sono altri numeri che confermano la forza dei rossoneri in campionato al Meazza come quelli che dicono che il Milan havinto 10 delle 11 gare giocate in questo campionato contro squadre attualmente nella metà bassa della classifica, pareggiandone solo una, lo scorso 11 dicembre contro l’Udinese. Infine ecco una statistica interessante che riguarda le partite del Milan di lunedì. I rossoneri hanno perso soltanto una delle ultime 12 partite di A in questo giorno della settimana (0-3 contro la Lazio nell'aprile 2021). Una sconfitta contro il parziale di 7 successi e 4 pareggi.

