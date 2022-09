Milan, con chi sostituire Theo Hernández? Ballo-Touré non dà garanzie

Fodé Ballo-Touré, finora, non ha offerto necessarie garanzie al Milan per giocare titolare. Ma potrebbe sostituire Theo nella sfida contro l'Empoli

Il Diavolo, infatti, rischia di dover fare a meno di Theo per qualche partita. La speranza del Milan è quella di recuperare il suo fortissimo laterale sinistro titolare per almeno una delle gare del trittico Chelsea (5 ottobre)-Juventus (8 ottobre)-Chelsea (11 ottobre) previsto dopo la sosta.

Intanto, però, per Empoli-Milan e, almeno, Chelsea-Milan , i rossoneri dovranno sopperire alla mancanza di Theo Hernández, uno dei loro giocatori maggiormente decisivi, nel miglior modo possibile. L'unico altro terzino sinistro di ruolo, ha commentato il quotidiano romano è, per l'appunto, Ballo-Touré.

L'ex Lille e Monaco , però, in questa stagione ha totalizzato appena 15' , lo spezzone finale di Milan-Bologna 2-0 a 'San Siro', e, nella passata annata, quella conclusasi con la vittoria del 19° Scudetto rossonero, soltanto 12 presenze complessive tra campionato e coppe per soli 535' sul terreno di gioco.

Insomma, guardando quanto (poco) lo impieghi mister Stefano Pioli, appare evidente come Ballo-Touré non fornisca al Milan adeguate garanzie. E che, più in generale, non sembra godere di una straordinaria fiducia da parte dello staff tecnico. Magari giocherà a Empoli, per poi lasciare il posto, contro i 'Blues', ad uno tra Davide Calabria e Sergiño Dest, entrambi adattati. Milan, ha parlato Kalulu: leggi qui la sua intervista >>>