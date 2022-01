La rocambolesca sconfitta contro lo Spezia ha nuovamente acceso diversi campanelli d'allarme in casa Milan. Troppi alti e bassi in questa stagione, con il mercato dei rossoneri che non si è ancora acceso del tutto nonostante le tante indisponibilità. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', analizza in quattro punti il blackout momentaneo della squadra di Stefano Pioli.