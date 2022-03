Milan da Scudetto? “Pioli top, bravo Maldini. Il gruppo l’arma in più”

Il Milan di Stefano Pioli è da Scudetto? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola lo ha chiesto ad ex rossoneri ed a tifosi illustri. Hanno parlato di questo argomento, in esclusiva, ai microfoni della 'rosea', gli ex giocatori Marek Jankulovski e Giovanni Galli e l'ex tecnico Alberto Zaccheroni. Poi, due tifosi del Diavolo molto famosi quali DJ Ringo e Gianmarco Tognazzi. Ecco cosa hanno detto sulle chance del Diavolo di vincere il titolo in Serie A.