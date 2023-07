Milan, Scaroni: “Obbligo perentorio di entrare in Champions League”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato ieri sera all'evento per la celebrazione del rinnovo della partnership con BMW

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del rinnovo della partnership tra BMW e Milan, celebrato ieri sera nella club house di Via Montenapoleone, a Milano, per altri due anni, fino al 2025. Era presente all'appuntamento anche Paolo Scaroni, Presidente del Milan, che sta assistendo alla creazione di "un Milan giovane, veloce e che attacchi". Azzardando, dunque, un paragone automobilistico.