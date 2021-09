Milan, Scaroni guarda oltre: “Fiducioso per il girone di Champions”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha apprezzato quanto fatto dalla squadra nonostante la sconfitta di 'San Siro' contro l'Atlético Madrid

Paolo Scaroni , Presidente del Milan , è intervenuto ieri in occasione dell'evento 'Restore The Music Milan'. Ha commentato anche la partita purtroppo persa dai rossoneri a 'San Siro', 1-2 , contro l' Atlético Madrid in Champions League . Le dichiarazioni di Scaroni sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, anche da ' Tuttospor t'.

« Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte . Certo, essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro», ha detto Scaroni, che, quindi, vede il bicchiere del suo Milan mezzo pieno.

Il Presidente del club di Via Aldo Rossi è rimasto estasiato dallo spettacolo di Milan-Atlético Madrid. «E’ stato molto emozionante per tutti vedere di nuovo la Champions a 'San Siro'. Il Milan deve stare sempre in questo torneo, questo è l’obiettivo che ci poniamo. Poi le partite sono fatte di episodi e ieri (martedì, n.d.r.) ce ne sono stati non a nostro favore, ma nell’insieme ho visto una bella squadra. Resto fiducioso anche per questo girone di Champions, perché ho visto una formazione».