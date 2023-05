Milan-Sampdoria, netta vittoria: Juventus vero barometro

Per il Milan mancano solamente due partite per il finale della stagione. I rossoneri, ieri sera a San Siro, hanno ritrovato la vittoria, battendo la Sampdoria per 5-1 . Il Diavolo ora, dovrà vincere le ultime due per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. L'edizione odierna di Tuttosport, parla della gara di ieri sera.

Milan-Sampdoria, Juventus prova del 9

Il Milan, si legge, doveva vincere e Pioli si è affidato agli undici che hanno perso contro l'Inter. Più che per responsabilizzare i giocatori, per la speranza che una rotonda vittoria ridasse il sorriso ai suoi solisti. E tutti, da Giroud a Brahim Diaz, fino a Rafa Leao, hanno risposto presente. Il Milan, nel pre della gara, aveva 'perso' per infortunio Origi, Rebic e Vranckx. Il centravanti belga è finito ko per un affaticamento all'adduttore, l'attaccante croato per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra mentre Vranckx ha alzato bandiera bianca per un'infiammazione al pube. Nonostante una panchina assente, per il Milan è stato tutto troppo facile, d'accordo, con una Sampdoria già retrocessa e con la testa alle spinosissime vicende societarie. Tra una settimana la Juve a Torino dirà se è stata una vera svolta oppure si è trattato solo di un fuoco fatuo.