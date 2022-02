Milan-Sampdoria, Pioli: “Scudetto? Manca tanto …” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Milan-Sampdoria in conferenza stampa ieri mattina a Milanello: ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato i temi principali di Milan-Sampdoria ieri mattina in conferenza stampa a Milanello. Ecco cosa ha detto Pioli sul 'lunch match' della 25^ giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 12:30 a 'San Siro'.

«Qui a Milanello abbiamo sempre lavorato con fiducia, è chiaro che è più facile farlo quando vengono i risultati - ha esordito mister Pioli su Milan-Sampdoria, come riportato dai quotidiani sportivi questa mattina in edicola -. Noi continuiamo a pensare di partita in partita, siamo chiaramente soddisfatti delle ultime due gare. Però ora la nostra testa è solo sulla partita con la Samp e c'è grande concentrazione».

In caso di successo contro la Sampdoria, il Milan di Pioli balzerebbe in vetta alla classifica di Serie A, davanti all'Inter, anche se i nerazzurri devono ancora recuperare il match dello stadio 'Dall'Ara' contro il Bologna. Questo il commento del tecnico rossonero sulla situazione in campionato: «Mancano ancora quindici partite, e sono tante. Il nostro obiettivo deve essere quello di fare più punti possibili. Ad oggi è sottile il gap tra il vincere e il non vincere, i dettagli faranno la differenza».

Mancherà Theo Hernández, che sarà sostituito da Alessandro Florenzi, mentre ritornerà titolare Fikayo Tomori: a lasciargli il posto sarà Pierre Kalulu, lodato ad ogni modo dall'allenatore del Milan in conferenza. Mancherà, invece, per la terza partita di fila Zlatan Ibrahimović, ancora fuori causa per via dell'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra. «Zlatan sta ancora lavorando a parte, c'è da aspettare ancora un po'. Vedremo come andranno i prossimi giorni», ha spiegato Pioli.

Per lo svedese, dunque, a rischio anche Salernitana-Milan di sabato prossimo. Davanti, quindi, spazio ancora ad Olivier Giroud, reduce da due doppiette contro Inter e Lazio.«Olivier in questo momento sta bene fisicamente e mentalmente», ha chiosato Pioli, che, evidentemente, si fida moltissimo della verve realizzativa dell'ex Chelsea. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>

