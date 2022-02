Milan-Sampdoria, Giroud va meglio che al Chelsea | Serie A News

Olivier Giroud, titolare anche oggi in Milan-Sampdoria, ha un rendimento casalingo altissimo. Superiore a quello che aveva in maglia 'Blues'

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud. Il quale sarà nuovamente titolare in Milan-Sampdoria, 'lunch match' della 25^ giornata di Serie A, paragonandolo a Zlatan Ibrahimović. Se Ibra, infatti, è il 'Benjamin Button' rossonero, di certo Giroud può essere definito come il 'Dorian Gray' del Diavolo.

Il 30 settembre Giroud compirà 36 anni ma sembra non invecchiare. Di certo, con la maglia del Milan, l'attaccante nativo di Chambéry sta vivendo una seconda giovinezza. Dall'inizio del 2022, dopo essersi messo alle spalle il CoVid, gli infortuni muscolari e gli acciacchi alla schiena, Giroud sta trascinando il Milan con 6 gol in 7 partite tra campionato e Coppa Italia.

E come tutti sanno Giroud ha segnato sempre a 'San Siro'. Buon viatico in vista di Milan-Sampdoria di oggi, ore 12:30, una partita importantissima per i rossoneri che, in caso di successo, guadagnerebbero la vetta della classifica in Serie A superando, seppur momentaneamente, l'Inter (che ha una partita in meno).

Giroud aveva esordito con la maglia del Milan, in gare ufficiali, proprio contro la Sampdoria, lo scorso 23 agosto, nella partita che, a 'Marassi', fu decisa da un guizzo di Brahim Díaz in apertura. Quindi, la doppietta al Cagliari della settimana successiva lasciava presagire come il Milan avesse trovato un gran centravanti. Dunque, i problemi di cui sopra e la susseguente rinascita del giocatore, Campione del Mondo con la Francia nel 2018 e d'Europa con il Chelsea nel 2021.

A proposito di Chelsea: il quotidiano torinese ha evidenziato come Giroud non tenesse questi ritmi realizzativi da tempo. Più precisamente dalla stagione 2015-2016, quando era titolare nell'Arsenal di Arsène Wenger e segnò 9 gol in 26 gare in tutte le competizioni. Neanche, infatti, nel suo periodo con i 'Blues', quando ha vinto Europa League e Champions League, ha fatto di meglio. Il Milan se lo gode e spera possa segnare ancora a raffica. Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI