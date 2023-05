Milan-Sampdoria, gita ricostituente: ora Juventus e Verona

Una vittoria fondamentale, si legge, per tenere in piedi le speranze Champions e dimentare l'Inter. Il Milan ha stampato la “manita” dei cinque gol sulla faccia della Sampdoria già retrocessa e sotto questo aspetto c’è poco da festeggiare. A segno i tre pezzi grossi dell’attacco: tripletta di Giroud, reti di Leao e Brahim Diaz, ma Tonali sempre più leader ci è sembrato il messaggio forte della serata. Tonali c’è sempre.

Torino e Verona a San Siro: sono gli impegni del Milan nelle ultime due giornate e non saranno incontri comodi, la Juventus resta difficile e il Verona potrebbe giocarsi la salvezza. È chiaro che sulla corsa Champions influirà la possibile per non dire probabile penalizzazione della Juve. L'attuale quinto posto potrebbe bastare per qualificarsi, ma va preservato e domenica sera allo Stadium il Milan troverà una Juve "avvelenata". Centottanta minuti da affrontare a tutta, nella consapevolezza che quella contro il Sampdoria, per la rosea, è stata una gita ricostituente e rigenerante, o poco di più.