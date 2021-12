Milan-Salernitana: chance da sfruttare, ma senza Kjaer | Serie A News

Alle ore 15:00 si disputerà Milan-Salernitana: Stefano Pioli lancia Pietro Pellegri e chiede un difensore. Stagione finita per Simon Kjær

Daniele Triolo

Questo pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. E, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, si tratterà della prima gara per il Milan senza Simon Kjær. Il calciatore danese, infatti, è stato operato ieri in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la reinserzione del legamento collaterale mediale. Per rivederlo in campo ci vorranno sei mesi, quindi appuntamento alla prossima stagione per lui.

In Milan-Salernitana, dunque, i rossoneri giocheranno anche per lo sfortunato difensore scandinavo. Un successo consentirebbe al Diavolo di andare momentaneamente in vetta alla classifica del campionato, in attesa di Roma-Inter delle ore 18:00 e di Napoli-Atalanta delle ore 20:45. In difesa toccherà alla coppia Fikayo Tomori-Alessio Romagnoli (al rientro dalla squalifica) ma Pioli, per il calciomercato di gennaio, ha già fatto intendere di volere un forte difensore che possa rimpiazzare adeguatamente Kjær.

Per ora la società non ha fatto valutazioni definitive. Anche perché si aspetta l'esito di Milan-Liverpool e, di conseguenza, bisognerà capire quale sarà il futuro europeo del Milan. Ma la proprietà non è contraria ad eventuali innesti con una squadra in piena corsa per vincere lo Scudetto. Per questo Milan-Salernitana, intanto, Pioli farà ruotare un po' gli uomini a sua disposizione, lanciando Pietro Pellegri dal 1' al posto di Zlatan Ibrahimović.

Il ragazzo, classe 2001, finora poco impiegato, avrà dunque una grande opportunità per convincere i rossoneri del suo valore. Ecco come e dove vedere Milan-Salernitana in tv o in diretta streaming >>>