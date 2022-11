Milan, riecco Calabria e Saelemaekers: nuova spinta sulla destra

Con il recupero di Davide Calabria e Alexis Saelemaekers il Milan di Stefano Pioli potrà tornare nuovamente pericoloso sul versante destro

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, giocatori del Milan che stanno per tornare a disposizione di mister Stefano Pioli dai rispettivi infortuni. Ancora un po' di attesa, dunque, e tutte le fasce della formazione rossonera torneranno al proprio posto.

Quella da capitano tornerà al braccio di Calabria. Quella destra del Milan recupererà, oltre che il numero 2, anche Saelemaekers. Gli equilibri tattici del Diavolo, dunque, potranno tornare quelli della scorsa stagione, conclusa con la conquista dello Scudetto numero 19, e quella dell'inizio di quest'annata, quando il Milan era imbattuto nei primi mesi.

Milan, il ritorno di Calabria e Saelemaekers — Per il rientro di Alessandro Florenzi occorrerà attendere un po' di più. Ma per il Milan aver recuperato già due interpreti del versante destro su tre non è mica male. Calabria e Saelemaekers, ha ricordato la 'rosea', si fecero male in Empoli-Milan 1-3, il 1° ottobre scorso. Lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra per il capitano e distorsione al ginocchio sinistro (con lesione parziale del collaterale mediale) per il belga.

Nessun intervento per i due calciatori rossoneri, ma tempi di recupero lunghi, che rimandavano ogni discorso al 2023. Quel discorso, ha commentato il massimo quotidiano sportivo nazionale, presto riprenderà. Unitamente, infatti, a Mike Maignan, anche Calabria e Saelemaekers saranno in campo per Salernitana-Milan del 4 gennaio 2023, quando riprenderà il campionato di Serie A.

Nel frattempo, i due si ricaricano per le vacanze: Calabria in Thailandia, Saelemaekers in Indonesia. Si ritroveranno nel Milan, a Milanello, il prossimo 2 dicembre per riprendere gli allenamenti con il gruppo. Mister Pioli, quindi, potrà valutarne dal vivo la condizione e guardare con grande fiducia al loro ritorno in campo.

Ora più alternative tattiche per Pioli — Calabria dovrà ultimare la fase di riatletizzazione: nel training camp di Dubai (11-20 dicembre prossimo) entrerà nel vivo e si ultimerà. Saelemaekers, di fatto, era pronto per già per i Mondiali in Qatar: era nella lista riserve del Belgio, pronto a subentrare in caso di defezione di un titolare. Ma così non è stato. Entrambi potrebbero giocare spezzoni di amichevoli invernali contro Arsenal, Liverpool e PSV Eindhoven.

Con il ritorno di Calabria, il Milan potrà spostare nuovamente Pierre Kalulu al centro della difesa e Simon Kjær potrà rifiatare senza ansia. Saelemaekers, invece, si alternerà con Junior Messias e Brahim Díaz sul versante offensivo destro del 4-2-3-1 di Pioli.