Milan, per Rebic è la stagione del riscatto: Pioli ha bisogno di lui

Ante Rebic è apparso carico e motivato in questi primi giorni di ritiro del Milan. Il croato vuole riscattare una stagione deludente

Redazione

Ante Rebic vuole riprendersi il Milan. Come riportato nell'edizione odierna questa mattina dal Corriere dello Sport, l'attaccante croato è apparso carico e motivato in queste prime settimane di ritiro. L'ex Eintracht vuole riconquistare la fiducia di Stefano Pioli dopo un'ultima stagione sottotono. Condizionato anche da diversi problemi fisici, per lui sono stati solo due i gol messi a referto nell'annata in cui i rossoneri si sono laureati campioni d'Italia.

Troppo poco per uno che negli anni passati aveva abituato a ben altri score. Solo nella stagione precedente erano state 11 le marcature tra tutte le competizioni. Per fortuna dei rossoneri l'anno buio di Rebic è coinciso con l'esplosione di Rafael Leao, ma chiaramente avere il croato a pieno regime di forma consentirebbe più varianti tattiche nella formazione rossonera. Stefano Pioli considera Ante, oltre l'uomo in grado di poter far rifiatare Leao, anche un'alternativa utile come prima punta.

Vedremo nelle prime uscite stagionali del Milan come Rebic se la caverà. Mercoledì è prevista la prima vera uscita stagionale a Milanello contro una squadra dilettantistica. Il primo test di cartello sarà invece sabato in Germania contro il Colonia. Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>