Milan, Leao fa meraviglie anche con il Portogallo: assist e due legni

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha debuttato con la Nazionale maggiore del Portogallo nel 3-0 contro il Qatar. E che partita ha fatto!

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Rafael Leao, attaccante del Milan, la cui carriera, finalmente, sembra aver imboccato una parabola ascendente. Lo dimostrano, per esempio, le recenti prestazioni in maglia rossonera. Ma anche la serata quasi perfetta vissuta da Leao al suo esordio con la Nazionale maggiore del Portogallo.

Entrato dopo il primo tempo della sfida amichevole contro il Qatar al posto di Cristiano Ronaldo, Leao ha fornito un assist per l'ex milanista André Silva, autore della terza rete lusitana. Nel mezzo, tante belle giocate del numero 17 rossonero, tra cui un palo ed una traversa. Sfortunato, Leao, che deve rimandare l'appuntamento con il gol alla prossima partita con la selezione rossoverde.

Che Leao, ad ogni modo, fosse in una condizione strepitosa, lo si era capito dalle prestazioni di inizio stagione con il Milan, e dalle 3 reti in 7 partite di Serie A segnate contro Cagliari, Lazio ed Atalanta. In più, ha anche aggiunto il suo primo gol in Champions League, contro l'Atlético Madrid. Il ragazzo sta crescendo, è più costante e continuo: sempre nel vivo del gioco, il funambolo portoghese è portatore sano di belle giocate che fanno la differenza.

Motivo per cui, in questo primo scorcio di stagione, il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha quasi mai rinunciato a Leao, che sta diventando devastante come attaccante di sinistra. D'altronde, l'allenatore lo aveva detto subito: dal giorno del raduno, lo scorso 8 luglio, aveva visto dei calciatori più maturi e pronti per giocare ad alti livelli. Tra questi, Sandro Tonali e lo stesso Leao: il quale, finalmente, adesso è sul punto di esplodere per la gioia di Milan e Portogallo. Intanto parla Olivier Giroud, centravanti del Milan. Ecco cosa ha detto.