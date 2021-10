Milan, prevale la logica: Ibrahimovic dice no alla Svezia | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, salterà anche la partita contro l'Atalanta. Lo svedese dovrebbe tornare dopo la sosta

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante festeggerà il suo compleanno domenica, cioè quando il Milan scenderà in campo a Bergamo contro l'Atalanta. Senza di lui. Lo svedese in questa stagione ha giocato solo una mezz'oretta con la Lazio (con gol), mentre le altre gare le ha saltate prima per i postumi dell’intervento al ginocchio sinistro e poi per una infiammazione al tendine di Achille sinistro.