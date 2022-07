Milan, Pobega vale un acquisto: per la Gazzetta ‘giocherà molto’

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul 'nuovo acquisto del Milan' Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999, dopo il prestito al Torino, tornerà alla base e si metterà a disposizione di Stefano Pioli. Ma il discorso parte da lontano, in particolare sul calendario fitto che aspetta i club di Serie A dall'inizio del campionato alla sosta di novembre prima del Mondiale. Si giocherà una volta ogni 4 giorni, con in mezzo anche gli impegni delle Nazionali in Nations League. Per questo motivo il Milan, come tutte le altre, non può rischiare di perdere calciatori per strada causa infortunio.